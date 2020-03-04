Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?

Современные роутеры поддерживают сразу две основные частоты Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Чем отличаются стандарты, почему каждый имеет собственные преимущества и недостатки и какую частоту выбрать для работы домашних устройств?

Для использования частотного диапазона 5 ГГц клиент беспроводной сети (смартфон, планшет, ноутбук) должен поддерживать работу на этой частоте. Обычно поддержку стандарта имеют современные устройства, выпущенные после 2014 года.

Чем отличаются стандарты

Роутеры первых стандартов поддерживали передачу данных только на частоте 2,4 ГГц. Однако со временем его стало не хватать. В 2014 году был утвержден стандарт IEEE 802.11ac — так называемый Wi-Fi 5. Он обеспечил одновременную работу устройств в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, расширив пропускную способность сети.

Двухдиапазонный роутер, поддерживающий работу с частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц, обычно автоматически выбирает наименее загруженный канал, однако иногда может потребоваться сделать это вручную. Основными отличиями между двумя диапазонами являются площадь покрытия и скорость передачи данных.

Более традиционный диапазон 2,4 ГГц в современном доме сильно перегружен. Когда несколько точек доступа в соседних квартирах работают на одной и той же частоте, возникают помехи, сигнал ослабляется. В результате скорость соединения падает, а иногда пользователи замечают, что интернет кратковременно пропадает.

В диапазоне 2,4 ГГц работает множество других бытовых устройств. Например, все гаджеты, поддерживающие Bluetooth, микроволновые печи. Все это вызывает дополнительные помехи и нарушает стабильность традиционного Wi-Fi.

Частотный диапазон 2,4 ГГц при этом обеспечивает повышенную площадь покрытия, дальность распространения сигнала выше, чем при использовании диапазона 5 ГГц. Новый стандарт дает более высокую скорость передачи данных, но дальность распространения сигнала меньше.

Если вспомнить физику, то разница между двумя стандартами станет очевидна. Более высокие частоты (5 ГГц) быстрее затухают, они чувствительны к различным препятствиям — стенам, дверям. Например, деревянная дверь снижает уровень сигнала в диапазоне 5 ГГц примерно в полтора раза сильнее, чем в диапазоне 2,4 ГГц.

Одновременно при работе на высоких частотах возможна более быстрая передача данных, чем на низких за счет расширенной полосы частот 80 МГц. Кроме этого, в диапазоне 5 ГГц используется сразу 17 рабочих каналов, тогда как стандарт 2,4 ГГц имеет только 13 каналов. В результате диапазон 5 ГГц выгодно отличается минимальным количеством помех.

Какой Wi-Fi лучше использовать

Диапазон 5 ГГц считается более свободным. Шансы на то, что соседний роутер работает на аналогичном канале, намного меньше. Дело в том, что в большинстве квартир установлены еще старые роутеры, которые не поддерживают этот стандарт. Кроме этого, в диапазоне 5 ГГц обеспечивается меньшая площадь покрытия, в итоге точки доступа создают меньше помех.

Чтобы получить максимальную скорость Wi-Fi, лучше использовать частотный диапазон 5 ГГц. Однако наиболее качественное соединение с точкой доступа на данной частоте обеспечивается в зоне прямой видимости — например, в пределах одного помещения. Для коттеджа или большой квартиры оптимальным выбором станет частота 2,4 ГГц.

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Впрочем, переключать частоты в настройках роутерах зачастую необязательно — современные устройства поддерживают технологию динамического определения лучшей точки доступа, что позволяет постоянно автоматически переключать Wi-Fi для клиентов между сетями 2,4 и 5 ГГц в зависимости от конкретных условий.

При устойчивом сигнале гаджет клиента будет получать трафик по диапазону 5 ГГц, при слабом сигнале он переключится на точку доступа 2,4 ГГц. При необходимости можно самостоятельно выбрать нужный диапазон, для этого достаточно ввести IP-адрес роутера в браузере и зайти в меню управления.

Далее следует перейти к категории «Беспроводная сеть» и найдите в ней пункты для 2,4 и 5 ГГц. Для Wi-Fi диапазона 5 ГГц нужно присвоить новое имя сети и нажать «Применить». После этого обе сети будут доступны отдельно — к ним можно подключаться вручную, просто выбирая в настройках гаджета или ноутбука.