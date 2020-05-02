Умерший новосибирец с коронавирусом ни с кем не контактировал

Пятый новосибирец с коронавирусом умер в больнице, сообщает оперативный штаб региона.

Мужчине было 73 года. Он никуда не выезжал из Новосибирска, в круг контактов ранее выявленных инфицированных не входил. 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест.

Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден лабораторно. Сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжелая пневмония, – ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз.

По данным оперативного штаба на 19 часов 1 мая в Новосибирской области зафиксировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 105 человек выздоровели, скончались пять пациентов.