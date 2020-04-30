Смартфон HTC Desire 20 Pro получит пять камер

Тайваньская компания HTC готовит к выпуску смартфон Desire 20 Pro, на днях в Сеть попала первая информация об этом гаджете.

В частности, стало известно, что новинка получит пять камер. Основная камера выполнена в виде четырехмодульного блока с вертикальным расположением оптических элементов, а на фронтальной стороне будет расположена одинарная камера для селфи.

Дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев будет располагаться в тыльной части корпуса, дисплей получит современный безрамочный дизайн без «челки».

Ожидается, что в качестве «начинки» для своего аппарата HTC использует процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512.