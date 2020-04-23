Отопление отключат в Новосибирске

Отопление в Новосибирске отключат в Новосибирске 23 апреля, это рекорд раннего отключения за последние десять лет, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«Приняли решение о прекращении отопительного сезона (с 23 апреля). Это облегчит состояние климата в наших квартирах. Это абсолютный рекорд за последние десять лет столько раннего прекращения отопительного сезона не было», — сказал Локоть.

Он отметил, что новосибирцы обращались с просьбой отключить отопление из-за летних температур.

Горячую воду в ближайшие три недели СГК отключать не планирует.