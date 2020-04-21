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Ростелеком разработал сервис для удаленной диагностики COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Ростелеком разработал прототип сервиса для удаленного оперативного распознавания симптомов коронавируса по рентгеновским изображениям легких, сообщила пресс-служба компании.

Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки. Технология может быть использована для оперативного выявления симптомов инфекции и принятия неотложных мер.

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Cистема позволяет автоматизировать работу радиологической службы, организовать дистанционную работу и проведение удаленных консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов.

Использование решения также поможет создать массив данных для проведения скрининга различных патологий, включая распознавание признаков COVID-19.

В настоящее время Ростелеком совместно с «РТК Радиология» и АНО «Университет Иннополис» проводит пилотные испытания по автоматическому распознаванию изображений с использованием искусственного интеллекта в регионах.

По результатам апробации технология в качестве компонента автоматизации радиологической службы будет включена в состав единой цифровой платформы здравоохранения, разработкой и внедрением которой в субъектах РФ занимается компания «Цифровые медицинские сервисы» (совместное предприятие Ростелекома и Госкорпорации Ростех).


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