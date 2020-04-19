Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии

Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил в субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование, - сказал он. - <...> Если они [китайцы] сознательно допустили это (если ошибка, то это ошибка), то должны быть последствия», — приводит ТАСС заявление президента США,

По словам Трампа, отношения Вашингтона и Пекина до произошедших событий были конструктивными. «Мы заключили торговое соглашение, Китай закупает продукцию у наших фермеров на 250 миллиардов долларов, отношения были хорошими, когда мы подписали это. Зол ли я на Китай? Возможно, да. Но все зависит от того, стало ли это [вспышка коронавируса] ошибкой или было сделано сознательно», — сказал он.

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Госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил, что он рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, мог начать распространяться коронавирус.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 16 апреля подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Таким образом он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что «нулевым пациентом» с коронавирусом якобы оказался некий сотрудник лаборатории в Ухане.