Трамп наказал ВОЗ за пандемию коронавируса

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в размере 500 миллионов долларов, заявил президент США Дональд Трамп. Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что Белый дом для демарша выбрал крайне неудачно время.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса. Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили 400-500 миллионов долларов в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил 40 миллионов», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. «Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами. <...> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми», — пояснил президент США.

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Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для приостановки финансирования организации. «Я уверен, что ВОЗ должна оказываться поддержка, абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19», — считает генсек ООН.

«Всемирная организация здравоохранения, тысячи ее сотрудников сражаются на передовой, оказывая помощь государствам и их обществам, в особенности наиболее уязвимым, предоставляя им рекомендации, оборудование, обучая медработников», — отметил глава ООН.

Гутерриш подчеркнул, что из пандемии необходимо будет «извлечь уроки», но отметил, что «время для этого еще не наступило».