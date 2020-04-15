Супруги пытались сбежать из-под карантина в Новосибирске

Супруги после прилета из Санкт-Петербурга не выдержали двухнедельного карантина в Новосибирске, и пытались сбежать, но их поймали, сообщает правительство Новосибирской области.

После прилета в Новосибирск из Санкт-Петербурга супругам было выдано предписание Роспотребнадзора, чтобы они находились под медицинским наблюдением и не покидали свой дом в течение 14 дней.

Но супруги не дождались окончания медицинского наблюдения, сбежали из-под него и пришли в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 Октябрьский УМВД России по Новосибирску выписываться из ранее проданной квартиры.

Они хотели покинуть Новосибирск и вернуться в Санкт-Петербург, уже были приобретены авиабилеты. Нарушители оперативно были задержаны сотрудниками полиции. Супругам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а также принудительное помещение в обсерватор – решения будут приняты судом.

По данной статье задержано 20 человек. Семерым гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа по 15 тысяч рублей, общая сумма составила 105 тысяч рублей.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один умер.