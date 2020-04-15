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Супруги пытались сбежать из-под карантина в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Супруги после прилета из Санкт-Петербурга не выдержали двухнедельного карантина в Новосибирске, и пытались сбежать, но их поймали, сообщает правительство Новосибирской области.

После прилета в Новосибирск из Санкт-Петербурга супругам было выдано предписание Роспотребнадзора, чтобы они находились под медицинским наблюдением и не покидали свой дом в течение 14 дней. 

Но супруги не дождались окончания медицинского наблюдения, сбежали из-под него и пришли в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 Октябрьский УМВД России по Новосибирску выписываться из ранее проданной квартиры.

Они хотели покинуть Новосибирск и вернуться в Санкт-Петербург, уже были приобретены авиабилеты. Нарушители оперативно были задержаны сотрудниками полиции. Супругам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а также принудительное помещение в обсерватор – решения будут приняты судом.

По данной статье задержано 20 человек. Семерым гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа по 15 тысяч рублей, общая сумма составила 105 тысяч рублей.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один умер.

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Топ комментариев

great_america

Зарплаты россиян и так в разы меньше чем в развитых странах и даже меньше пособия по безработице в развитых...

Uynachalnica

Весь этот маразм, противоречит ст. 42 Конституции, где гражданам гарантируется право на благоприятную...

нина90

ага держи карман шире! не для того отнимали)

Бревно в глазу

меры будут называться - россияне должны передохнуть (ударение каждый выберет сам)!!!

Uynachalnica

Его дележка только волнует, или еще какие экстраординарные?