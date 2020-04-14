Подъезд дома в Кузбассе изолировали из-за больного COVID-19

Жильцов одного из подъездов многоквартирного дома в Кемерове изолировали, так как у вахтера обнаружили коронавирус, подтвердила заместитель руководителя кузбасского управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина на пресс-конференции во вторник.

В соцсетях распространялась информация, что подъезд многоквартирного дома в Рудничном районе областной столицы закрыт на карантин, потому что у вахтера был выявлен коронавирус.

Кутькина подтвердила информацию и призвала не акцентировать на этом внимание. «Я считаю, что мы уходим в персоналии. Не надо этого делать, не надо (говорить) в каком доме, в каком районе, не потому что кому-то нравится что-то скрывать. Каждый из нас может заболеть», — сказала она.

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин добавил, что в регионе решили не давать конкретную информацию о зараженных, чтобы потом на них не было нападок, а подобные случаи уже фиксировали в Сибири.

Малин отметил, что случаи заражения в Кузбассе коронавирусом выявлены в четырех городах: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Топки. Пациенты лечатся в инфекционных больницах Кемерова и Новокузнецка.

На вечер вторника в регионе зарегистрированы 16 случаев заражения, из них четыре человека — после контакта с инфицированными. Половина пациентов — в возрасте 46-65 лет.