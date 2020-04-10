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Зима вернулась в Горный Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.instagram.com/wildman.kai/

Выпавший в ночь на пятницу снег удивил жителей Республики Алтай, они делятся фотографиями и эмоциями в социальных сетях.

Как рассказывают местные жители, накануне в регионе сильно похолодало, испортилась погода, весь день накрапывал мелкий дождь. Утром в пятницу люди увидели зимние пейзажи, крайне удивившие всех, ведь снег в большей части районов республики к тому времени уже почти растаял.

Глава Чойского района Михаил Моргачев выложил в своем Instagram видео заснеженных улиц и рассказал, что собирался на утреннюю пробежку, а место этого можно кататься на лыжах. Он добавил, что снега выпало около 20 сантиметров.

«Ну, хоть не надо обрабатывать территорию химикатами, один плюс. Сэкономим бюджетные деньги», – добавил он.

По последним данным, в Республике Алтай не зафиксировано ни одного больного коронавирусной инфекцией, но все территории общего пользования в регионе все равно обрабатывают дезинфицирующими средствами.








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