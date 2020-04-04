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Microsoft улучшит Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft внесет множество улучшений в Windows 10, для этого разработчик активно набирает новых сотрудников.

В частности, планируется внедрить в операционную систему более надежную систему уведомлений, которая начнет корректно работать со сторонними приложениями, пишет Windows Latest.

Кроме этого, «десятка» получит улучшенную версию индексатора, которая будет поддерживать Windows Search и File Explorer и позволит быстро находить файлы и другую информацию. Также появится улучшенная поддержка общего буфера для устройств Microsoft и Windows-управляемых.

Помимо этого, на конец апреля 2020 года запланировал выход обновления 20H1, которое эксперты назвали очень важным. Так, после установки патча Windows будет занимать меньше места, при этом операционная система станет меньше нагружать процессор.

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