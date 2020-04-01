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Сигналы сирен зазвучали в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Dale86

Система оповещения начала работу в ежечасном режиме в Новосибирской области. Жителей региона оповещают о необходимости оставаться дома и включают звук сирены, сообщила пресс-служба мэрии.

Со среды по воскресенье с 9.00 до 21.00 по местному времени каждый час в Новосибирске и Новосибирской области проводится запуск системы оповещения населения. Это сделано, чтобы напомнить гражданам о необходимости соблюдать ограничительные меры, действующие с 31 марта в соответствии с постановлением губернатора региона.

Оповещение будет звучать через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

В сообщении звучит дикторский текст о необходимости оставаться дома: «Уважаемые жители города Новосибирска, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции оставайтесь дома» и сигнал сирены.

Со вторника в регионе введен режим самоизоляции, гражданам предписывается не покидать места проживания за исключением случаев: обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему магазину за товарами первой необходимости, во время выноса мусора, а также выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Также ограничения не распространяются на случаи следования к месту или от места работы в организации, деятельность которых не приостановлена на период нерабочей недели в соответствии с законодательством.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

fermer22

Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.

corrector

А нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?

Иркут 69

Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍