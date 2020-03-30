Новую тест-систему диагностики коронавируса создали в Новосибирске

Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат можно получить за 90 минут.

В Новосибирске зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом. В Москве заболело более 1 тысячи человек.

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа. У тестов очень высокая чувствительность -10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут», — говорится на сайте «Стопкоронавирус».

С понедельника в России начнется выпуск 1 тысячи наборов в неделю по 100 анализов каждый, это позволят делать 100 тысяч исследований. В планах — перейти на производство до 2 тысяч наборов в неделю. Кто именно создал тест-систему не указано, но ранее их разрабатывали в центре вирусологии «Вектор».

Еще одну тесту-систему создали в Москве. Планируется наладить выпуск 200 тысяч тестов еженедельно.