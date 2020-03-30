Бродячие собаки напали на мальчика в Хакасии

Стая собак напала на мальчика и искусала его в Саяногорске в Республике Хакасии, следователи возбудили уголовное дело о халатности властей, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, днем 26 марта 11-летний мальчик гулял вместе со возле заброшенного комбината, расположенного на территории поселка КСРЗ Саяногорска. Заметив приближающуюся стаю бродячих собак, дети бросились бежать.

Пострадавший мальчик один побежал в сторону поля, где его догнали и покусали собаки. Ребенка доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Силовики оценят деятельность властей по отлову собак.

В соседнем Красноярском крае в ряде районов введен режим чрезвычайной ситуации из-за нападений собак на людей. Следственный комитет расследует дела о гибели нескольких людей от укусов собак. По делу о халатности отправили под домашний арест руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска.