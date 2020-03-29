Еще один человек с COVID-19 выявлен в Томске

Новый случай инфицирования коронавирусом подтвержден в Томске, пациент недавно прибыл из США, сообщила администрация Томской области.

Пациент в возрасте не из группы риска прибыл в Томск из США, отметил вице-губернатор Иван Деев. Сам больной и контактировавшие с ним граждане изолированы.

Первый случай заболевания коронавирусом в Томской области был зарегистрирован 18 марта — женщина вернулась из Италии с выставки собак, 27 марта ее выписали. Второй случай зарегистрировали 26 марта — пациент также недавно вернулся из Европы.