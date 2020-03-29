Сознательная женщина привезла коронавирус в Новосибирск из Дубая

Восьмой случай коронавируса подтвержден в Новосибирске — женщина вернулась из ОАЭ, когда страна не входила в список неблагополучных, но оставалась дома на самоизоляции, сообщил оперштаб Новосибирской области.

Пациентка была в Объединенных Арабских Эмиратах с 4 по 18 марта. Она вернулась в Новосибирск рейсом 5786 Дубай — Новосибирск авиакомпании S7. На тот момент ОАЭ не входили в список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, специалисты Роспотребнадзора этот рейс в Толмачево не анкетировали.

Женщина о себе в поликлинику не сообщила, под меднаблюдением не находилась. Но проявила сознательность и оставалась дома на самоизоляции. 24 марта с симптомами ОРВИ — температура 37,1 и першение в горле — обратилась в инфекционную больницу №1. У нее взяли мазки, после чего пациентка написала отказ от госпитализации и вернулась домой.

28 марта был получен предварительный положительный результат теста на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1 на машине скорой помощи. Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердила лаборатория «Вектора». Состояние женщины удовлетворительное.

Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определили круг контактных лиц, включая пассажиров рейса 5786. Сейчас ведется работа по выдаче им предписаний о самоизоляции и устанавливается медицинское наблюдение.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 49 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. Из них коронавирусная инфекция в настоящий момент подтверждена у восьми человек.