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Xiaomi представила гигантский телевизор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/xiaomishka

Компания Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi Max 98 с экраном диагональю 98 дюймов, его продажи стартуют 9 апреля. Стоимость составит 2825 долларов, что считается низшей планкой для устройств подобного класса.

Redmi Max 98 поддерживает разрешение 4К (3840x2160 пикселей), охватывает 85% цветового пространства NTSC и обладает динамической контрастностью 140000:1. Чтобы представить габариты телевизора, достаточно вспомнить стол для пинг-понга — они очень близки.

Дисплей располагает 192 зонами подсветки и технологией MEMC для компенсации размытия изображения. Корпус телевизора ради дополнительной прочности выполнен из стали, в единственную комплектацию входят 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 ГБ.

Телевизор управляется с помощью фирменной оболочки PatchWall, которая базируется на Xiaomi MIUI для Android-смартфонов. Она позволяет искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам и учитывает интересы разных пользователей.

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