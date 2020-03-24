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Новый подъемник построят в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство канатной дороги в горнолыжном комплексе «Шерегеш» в Кузбассе, сообщила пресс-служба ведомства. Она появится на восточном склоне горы Зеленая.

Протяженность канатки составит 992,99 метра, пропускная способность — 1501 человек в час, а перепад высот между верхней и нижней станциями — 254,9 метра.

Новый подъемник расположится на восточном склоне Зеленой. Сейчас там продолжены трассы «Панорама» и Sky Way.

Финансирование работ планируется осуществлять без привлечения средств бюджета Российской Федерации.

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