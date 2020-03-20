YouTube снизит качество видео из-за карантина

Качество видео на YouTube для жителей Евросоюза и Британии снизят из-за карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Серверы YouTube перегружены из-за того, что сотни миллионов граждан находятся дома и работают удаленно. Такая ситуация может привести к падению всей инфраструктуры сервиса, отмечают эксперты.

Компания решила ввести дополнительные меры защиты из-за пиковых нагрузок, качество видео снизится до «стандартного», в результате нагрузка на европейский сегмент уменьшится. Ограничения будут действовать в течение 30 дней.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон попросил сервисы временно отказаться от видео в разрешении HD, чтобы нагрузка на интернет-каналы снизилась. Примеру YouTube также последовал Netflix.