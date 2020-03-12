Спрогнозирован ранний и активный паводок в Кузбассе

Вскрытие рек в Кузбассе ожидается раньше срока — в начале апреля, а паводок будет активным, так как запасы снега превышены в два раза, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

Кемеровский гидрометеоцентр прогнозирует температуру в марте выше нормы на 1-2 градуса, что предполагает вскрытие рек раньше среднемноголетних сроков, приходившихся на середину апреля.

Запасы снега составляют 150-200 % от нормы. Только в Междуреченске за мартовские праздничные дни высота снежного покрова увеличилась более чем на 80 сантиметров. Такие метеорологические условия предполагают активное прохождение весеннего паводка.

Для безаварийного пропуска паводковых вод запланирована расчистка русел рек, подрывы льда на водоемах и чернение ледового поля.

В зонах вероятного подтопления местным жителям уже раздали более 30 тысяч рюкзаков с набором медикаментов, запасом продуктов, питьевой водой и средствами гигиены.