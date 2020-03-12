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«Яндекс» предложил забайкальским водителям проверку на усталость

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Компания «Яндекс» предложила правительству Забайкальского края проект по сверхточному дистанционному предрейсовому осмотру водителей, определяющего сразу множество «недомоганий», сообщила пресс-служба регионального Минэкономразвития.

«Компания предлагает услугу подробнейшего и сверхточного предрейсового осмотра водителя. Умная программа позволит узнать, насколько сильно устал водитель, трезв ли он, здоров ли. Это позволит избежать аварий и человеческих жертв. Причем вся процедура проводится дистанционно», — сообщил министр экономического развития края Александр Бардалеев.

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Еще один проект, заинтересовавший чиновников — создание приложения, специализированного на космо-снимках посевных площадей. До конца марта каждое министерство должно презентовать проект, который в дальнейшем предложат компании «Яндекс» для разработки и внедрения в регионе.

Закон обязывает транспортные компании проводить предрейсовый медицинский осмотр водителей. Врач должен установить, что водитель трезв, не страдает с похмелья, от переутомления, не принимал ли он наркотики, а также установить, что общее состояние здоровья позволит человеку выполнять свою работу без потенциальной опасности для себя и пассажиров.

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