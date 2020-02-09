Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири

Восемь лет назад иркутский фотограф с помощью «свалки и болгарки» сделал из старой машины автомобиль в стиле постапокалипсис, навсегда закрепивший за ним прозвище «Безумный Макс». Роман Никитин рассказал, как создать новый облик автомобиля «из ничего» и зачем он строит дом на колесах с иллюминаторами вместо окон.

Будучи студентом ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Никитин увлекся фотоделом, стал вести фотокружок и к окончанию вуза уже имел и опыт, и серьезные работы за плечами. В итоге фотоделу он посвятил 10 лет, но все же понял, что хочет реализации совсем в другом деле.

С детства Роман любил автомобили: вырезал изображения из папиных журналов, а при каждой возможности крутил руль, сидя у отца на коленях...

«Я пришел к выводу, что фотограф — это работа одним пальцем. Кнопочку нажимать на фотоаппарате, мышкой щелкать. Захотелось мужской работы, я купил старенькую машину и начал с ней ковыряться», — рассказал Никитин.

«Старенькой машиной» была Toyota Crown 1991 года выпуска. Молодой человек очень хотел сделать ее лучше, чтобы подарить жене достойный автомобиль. Но первый блин вышел комом: «Я тогда пытался скрестить трехсотый Chrysler с Crown. Получилось оранжевое недоразумение. Я ее так и назвал. Это был очень странный автомобиль, но вполне практичный. Мы на нем ездили с женой».

Пойти против правил

Процесс изменения облика автомобиля увлек его, к тому же была мечта — попасть на фестиваль «БайкалМоторШоу». Он проходит каждый год в Иркутске и собирает участников от Таллинна до Владивостока. Приезжают туда автомобилисты, вложившие в своих железных коней не одну сотню тысяч рублей.

«У меня денег не было, а была старая машина. И в 2012 году я решил сделать ее в стиле постапокалипсис. Вообще люблю эту тему. Много читал произведений в этом жанре, смотрел... Для меня тогда это было дешево, сердито и ново», — вспоминает собеседник.

Фото: © из личного архива Романа Никитина

К процессу подключился и отец. «Родители всегда меня поддерживали. Отец понимал, что по закону нельзя на таких машинах перемещаться, и, по сути, я превращаю автомобиль в недвижимость ради каких-то своих идей. Но помогал», — рассказывает Никитин.

Когда шестиколесное постапокалиптическое чудо было готово, иркутянин сел за руль и отправился на фестиваль. Неожиданно для самого автомеханика-любителя его изобретение произвело фурор и это стало звездным часом для бывшего фотографа.

«Реакция у других участников была хорошая. Чем мне нравится это направление (постап) — оно не вызывает негатива. Обычно как на фестивале? Это же все-таки соревнование: у кого круче, кто мощнее, кто дороже. Сами машины дорогие, куча денег, амбиций. А тут приехал пацан на дешевой машине, какую-то фигню сделал», — говорит Роман.

«Ты — безумный Макс»

Удивление и одобрение опытных автомобилистов не шло ни в какое сравнение с эмоциями детей. Машина иркутского автомеханика была единственной, в которой можно было сидеть, забираться на нее, сигналить, газовать. И мальчишки всех возрастов в прямом смысле атаковали ее.

«Дорогие машины владельцы боятся поцарапать, это и понятно. А эта… ей уже хуже не сделаешь. Там каждая царапина — не ущерб, а декор. Поэтому она и была популярна, и возле нее было много народа», — вспоминает мужчина.

И именно на первом фестивале он услышал от кого-то в свой адрес: «А, да ты Безумный Макс». При всей любви к постапокалипсису, Роман не знал об этом фильме. Посмотрел кинокартину 1979 года, когда приехал домой. А позже, в 2015 году, когда вышел фильм «Безумный Макс: Дорога ярости», знакомые говорили ему — твои работы немного опередили время. Сходство автомобилей, сделанных иркутянином, и машин из фильма было поразительным.

Сейчас на счету Романа два законченных мотоцикла и восемь автомобилей. Возможно, их было бы больше, но в 2014 году он уехал в Азию. Путешествовал, работал, на Родину возвращаться не думал. Но из России пришло предложение на кастомизацию авто и он приехал.

Недавно его позвали в США — с другого континента пришел заказ на два авто. Но для того, чтобы пересечь океан, нужна виза, а пока он ее не получил.

Как сделать автомобиль в стиле постап?

Чтобы сделать постапокалиптический автомобиль нужны свалки, болгарки и отсутствие денег, делится секретом мастер. «Я вообще не очень аккуратный человек. Сделать ровно красиво, провести реставрационные работы, ну, не мое это. Первую машину я пытался сделать красиво, но вышло оранжевое недоразумение», — разводит руками Никитин.

Но он смог превратить небрежность в авторское видение в стиле постапокалипсис и превратить недостаток в преимущество. И никаких дорогих инструментов для создания своих авто ему не нужно. Материалы для кастомизации берет в обычном металлопрокате: трубы квадратного и прямоугольного сечения.

«Иногда это какие-то железяки со свалки. Режь и приваривай. В принципе такую машину может сделать любой. Не надо никаких миллионов на оборудование. Просто желание и все», — делится иркутянин.

Но есть один нюанс, на который все же стоит обратить внимание, предупреждает он. Между авто в стиле постап и раздолбанной старой машиной есть тонкая грань. Пресечёшь ее — и все старания насмарку.

Сейчас Никитин занялся еще одним проектом, конечно, связанным с авто. Он начал собирать дом на колесах, чтобы пересечь на нем всю Россию. «Купил себе старый "Икарус" и делаю в нем автодом, где вместо окон иллюминаторы. Хочу проехать на нем по России, по дороге делать другие машины. Планов много», — рассказывает мастер.

Этот проект некоторые тоже считают немного сумасшедшим. Но сибирскому «Безумному Максу» он таким не кажется, потому что когда-то он уже сумел превратить обыденность в искусство.