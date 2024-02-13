Пермские механики ответили Маску деревянной Tesla

Пермские механики сконструировали собственную версию электромобиля Tesla и стали героями в СМИ — они переделали внедорожник УАЗ-469.

«Древесла» — это УАЗ без крыши, дверей и капота. Его обшили деревом и фанерой, придав форму Tesla Cybertrack.

«Он (Маск) кинул нам вызов. Мы ответили — с нашими бюджетами, с нашими идейными помыслами», — рассказал механик Иван Коствич в сюжете «Телевизионной службы новостей».

«Древесла» — Tesla Cybertruck из Перми Фото: © кадр из видео ТСН

У автомобиля сохранился госномер, но выехать на дорогу «Древесла» не сможет — сразу привлечет внимание сотрудников ГИБДД.

Деревянная Tesla Cybertruck есть во Вьетнаме. Ее построил столяр-поклонник Илона Маска. В основе лежит рамная конструкция, подвеска — рессорного типа. Кузов изготовлен из дерева, присутствуют панели из пластика. В движение автомобиль приводится электромотором на задней оси, запитанного от нескольких аккумулятором 12В.

Деревянная Tesla Cybertruck от столяра из Вьетнама Фото: © NDWoodAr

Это творение оценил сам миллиардер, написав в соцсетях, что ему очень приятно, что столяр сделал отличную копию электрокара.