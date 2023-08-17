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УАЗ превратили в кабриолет Барби. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Внедорожник УАЗ-469 без крыши, перекрашенный в розовый цвет, заметили в одном из районов Москвы — фотографии автомобиля опубликовали в Сети.

«Кабриолет Барби и Кена в деталях», — подписали фото в телеграм-канале «Митино 125».

УАЗ-469 стал ярко-розовым, лишился крыши, а в кузове машины появился искусственный газон.


О владельце машины ничего неизвестно. Комментаторы в Сети предположили, что цвет нужен автомобилю, чтобы выделяться на гонках — об участии внедорожника в соревнованиях говорит номер на его борту.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

st1m32

На своем кармане ощути разницу и не просто кивай, не знаю как тебя назвать.

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))