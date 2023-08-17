УАЗ превратили в кабриолет Барби. ФОТО

Внедорожник УАЗ-469 без крыши, перекрашенный в розовый цвет, заметили в одном из районов Москвы — фотографии автомобиля опубликовали в Сети.

«Кабриолет Барби и Кена в деталях», — подписали фото в телеграм-канале «Митино 125».

УАЗ-469 стал ярко-розовым, лишился крыши, а в кузове машины появился искусственный газон.

О владельце машины ничего неизвестно. Комментаторы в Сети предположили, что цвет нужен автомобилю, чтобы выделяться на гонках — об участии внедорожника в соревнованиях говорит номер на его борту.