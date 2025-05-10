Летняя омывайка: как сделать своими руками

Многие автомобилисты, как только проходят морозы, вместо незамерзайки заливают в бачок омывателя обычную воду и не задумываются, что она вредит деталям. К тому же вода из-под крана плохо отмывает прилипших насекомых и жирный налет. Но это не значит, что нужно использовать только магазинные жидкости. Правильную летнюю омывайку легко сделать своими руками.

Если использовать воду из-под крана, то содержащиеся в ней металлы и соли со временем забивают форсунки и шланги подачи омывайки на лобовое стекло. Из-за нее быстрее изнашивается уплотнение вала насоса омывателя стекол.

Простая вода не смоет масляные пятна со стекол, не очистит от прилипшей пыльцы и остатков насекомых.

В автомагазинах для летнего использования предлагают дистиллированную воду, специальную омывайку или концентрат, который разбавляется водой в указанном на этикетке соотношении от 1:8 до 1:100.

Как сделать летнюю омывайку самостоятельно

Обычная летняя омывайка состоит из деминерализованной воды с поверхностно-активными веществами (ПАВ), производитель может добавить различные ароматизаторы и красители.

Чтобы сделать такую жидкость самостоятельно, нужно использовать дистиллированную или отфильтрованную воду.

В нее надо добавить небольшое количество моющего средства для посуды. В его состав уже включены необходимые ПАВы для достижения очищающего эффекта.

Хватит 1 миллилитра или 15 капель средства на 1 литр воды. Если переборщить со средством, лобовое стекло зальет обильной пеной.