НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Блогер на «Ниве» упал при попытке перепрыгнуть с дома на дом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
254 1

Блогер Евгений Чеботарев, известный экстремальными трюками, попытался на «Ниве» перепрыгнуть с одного здания на другое, но сорвался с высоты четвертого этажа.

На одном из заброшенных зданий в Северной Осетии был сооружен трамплин. Но при прыжке машина не долетела до соседнего дома, врезалась крышей в стену и сорвалась. Блогер смог сам выбраться из смятой «Нивы».

«Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь», — написал экстремал в соцсети.

Чеботарев известен выполнением каскадерских трюков. Прыжок между зданиями стал 94-м по счету.

Еще по теме
Ил-76 пострадали в ходе самой массовой атаки дронов на Россию
Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре
Юная фигуристка‑чемпионка пропала в Москве
СК подтвердил смерть Пригожина
смотреть все
Авто #Происшествия #Тюнинг и самоделки #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

scorpion2777

Маккейна в придачу выкопать и выдать

Danilon

", при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы" 🤣 Молодец ! Не, ну а чё...

Egorka72

Вытравливают всё русское - вот , что делают. Из Русских хотят Иванов Родства Непомнящих сделать. Зачем?...