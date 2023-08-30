Блогер на «Ниве» упал при попытке перепрыгнуть с дома на дом. ВИДЕО

Блогер Евгений Чеботарев, известный экстремальными трюками, попытался на «Ниве» перепрыгнуть с одного здания на другое, но сорвался с высоты четвертого этажа.

На одном из заброшенных зданий в Северной Осетии был сооружен трамплин. Но при прыжке машина не долетела до соседнего дома, врезалась крышей в стену и сорвалась. Блогер смог сам выбраться из смятой «Нивы».

«Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь», — написал экстремал в соцсети.

Чеботарев известен выполнением каскадерских трюков. Прыжок между зданиями стал 94-м по счету.