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Новосибирский авиаремонтный завод увеличит работы на 50%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Новосибирский авиаремонтный завод увеличит ремонт вертолетов на 50% за счет увеличения площади цеха, сообщает правительство региона.

Реконструкция цеха НАРЗ площадью более 8 тысяч квадратных метров позволит увеличить объёмы выполняемых работ на 50% — теперь Новосибирский авиаремонтный завод сможет ремонтировать до трех вертолётов Ми-26 или до 48 вертолётов типа Ми-8/17 в год.

Повышение производственных мощностей предприятия стало возможным благодаря оснащению корпуса грузоподъемными механизмами для установки и снятия тяжелых агрегатов, а также увеличению высоты корпуса — позволит проводить все виды ремонтных работ на одной площадке. 

Помимо этого, за счет применения современных теплоизоляционных материалов и перехода на светодиодное освещение, была повышена энергоэффективность производства.

В 1965 году Новосибирский авиаремонтный завод начал специализироваться на ремонте и техническом обслуживании вертолётной техники. Со временем завод стал ведущим предприятием в стране по ремонту вертолетов разработки ОКБ им. М.Л. Миля. На заводе работает почти 700 человек.  

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