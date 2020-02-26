Жительница Забайкалья поверила в магию чисел и выиграла миллион

Жительница Забайкальского края Наталья Богомякова выиграла 1 миллион рублей в лотерею. Девушка утверждает, что ей помогла магия чисел, сообщила пресс-служба «Столото».

«Победительница приняла участие в лотерее впервые, да еще и по воле случая: родственник подарил ей билет. Наталья считает, что выиграть ей помогла магия чисел», — цитирует «Чита.ру»сообщение пресс-службы.

Трансляция розыгрыша проходила 2 февраля 2020 года. Девушка считала, что если удача улыбнется ей, то это случится в «красивую» запоминающуюся дату. И в этот день во время просмотра передачи она узнала о своей победе. Пока Богомягкова еще не придумала, что будет делать с деньгами.

В январе обладателем 1 миллиона рублей стал тракторист из Новосибирской области Степан Белобдеев. На выигранные деньги он намерен приобрести новый автомобиль серебристого цвета.