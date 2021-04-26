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Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи

Источник:
Sibnet.ru
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Для историков, геймеров и поэтов — Sibnet.ru и Ростелеком открывают новую познавательно-творческую игру «Три фронта», посвященную Дню Победы. Наступательная операция на призы продлится две недели с 26 апреля.
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На фронте «Исторический»надо разгадывать короткие кроссворды. По горизонтали и вертикали зашифрованы фамилии знаменитых героев Великой Отечественной войны, названия знаковых мест и разные слова, относящиеся к той эпохе.

Каждый день кроссворд будет новым. Задания предшествующих дней также можно выполнить, но при этом участник получит меньше баллов. На разгадывание дается определенное время, но можно купить дополнительную минуту.

Тот, кто попадет на фронт «Огневой», должен выбрать оружие по описанию. В вопросах присутствуют образцы реальной боевой техники и геймерское оружие. Здесь зевать также нельзя — на ответ дается 30 или 45 секунд.

Фронт «Поэтический»ждет творческих личностей. Каждый день в игре будет появляться новое кодовое слово, которое обязательно надо использовать в собственном стихотворении. За понравившиеся строчки можно проголосовать, это принесет автору дополнительные баллы.

Призы победителям 

На фронтах «Исторический» и «Огневой» победителями станут бойцы, набравшие наибольшее количество баллов на момент завершения игры.

Лучшего стихотворца и дополнительную тройку призеров на фронте «Поэтический» определит жюри из десяти авторов, лидирующих по числу голосов на момент завершения игры.

Главными призами станут умная колонка с «Марусей», игровой роутер RT-X и приставка Wink. Дополнительные призы на всех активностях — спортивный рюкзак, умная термокружка, настольный увлажнитель.

Игра «Три фронта» продлится с 26 апреля по 9 мая. Ее участниками могут стать совершеннолетние жители территории Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края.

Вокруг фронтов

Дополнительные баллы можно зарабатывать за размещение стихов и голосование на «Поэтическом» фронте и за посты в соцсетях через кнопки, размещенные на страницах игры. Их можно переводить между своими счетами или тратить в игровом магазине.

В обмен на баллы можно  получить подписки образовательного сервиса «Лицей», сервиса «Облачные игры» и месяц тарифа «Игровой». 

Абсолютно все посетители игры «Три фронта» могут получить в подарок Подписку на онлайн-кинотеатр Wink.

Также со страницы игры можно перейти на интерактивную Карту Победы, где собирают истории о фронтовиках. Здесь же размещены справочные данные о наградах времен ВОВ, адреса архивов и фондов, где можно найти данные о фронтовиках, и хроника всех дней Берлинской операции.

Перейти в игру >>
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Топ комментариев

klopman

Да. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".

Uynachalnica

Цитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...

лачинов

Закон - тайга. Начальники видать не в курсе были.

Uynachalnica

Штрафы сразу увеличивать надо, а то на камеры денег не хватит! На велосипедистов распространяется?
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