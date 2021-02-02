Горный Алтай отменил запрет на ночную работу кафе

Оперштаб Республики Алтай снял ограничения на работу кафе и других предприятий общепита после 22.00 часов, сообщили власти региона.

Ранее из-за пандемии работа кафе, ресторанов еще в октябре прошлого года была запрещена с 22.00 до 8.00 часов. Это было связано с тем, что многие подобные учреждения ночами были переполнены молодежью, в регионе тогда наблюдался существенный рост числа заболевших коронавирусом.

Теперь это ограничение сняли, однако это не касается ночных клубов и дискотек. Их работа все еще ограничена. Глава региона Олег Хорохордин напомнил, что для предприятий общепита неизменными остаются требования регулярной дезинфекции, соблюдения масочного режима для персонала, социального дистанцирования и строгого запрета на проведение в местах общепита массовых мероприятий.

Кроме того, в регионе возобновили ежедневную работу Национального музея им. А.В. Анохина с условием посещения экспозиций организованными группами численностью не более пяти человек и полным соблюдениям всех требований Роспотребнадзора. Практически с начала пандемии он работал в ограниченном режиме, последние месяцы – только по выходным.

Также при соблюдении всех профилактических требований и ограничении числа зрителей возобновляется проведение торжественных мероприятий в Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияка. Ранее здесь возобновился показ театрализованных представлений, первый после начала пандемии спектакль при заполняемости зала в 50% состоялся 31 января.