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Массовое купание в проруби устроят в Омске на Масленицу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Омские моржи устроят на Масленицу массовое обливание водой на стадионе «Динамо» и купание в проруби на «Зеленом острове».

Как сообщается в сообществе клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи», весенняя акция «Пробуждение» – обливание водой из ведер – состоится в воскресенье в 14 часов по местному времени на стадионе «Динамо».

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«Сбор в 12.00 на хоккейном поле. Приглашаются все желающие, кому эта процедура уже знакома и те, кто хочет сделать обливание привычным и полезным занятием и в будущем! Предлагается всем приверженцам здорового образа жизни пробудиться от зимы, приподнять силу духа и принять активное участие в предстоящей акции», – говорится в сообщении.

Участников пообещали угостить чаем и кашей. В 14.30 моржи устроят на «Зеленом острове» массовое купание в проруби.

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