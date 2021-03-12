Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения

Прощеное воскресенье в 2021 году отмечают 14 марта. Как правило, в этот день с самого утра все начинают извиняться перед всеми, и не только при встрече, но и по телефону, в мессенджерах и соцсетях. Священник и психолог рассказали Sibnet.ru, в каких случаях и у кого предписывает просить прощения вера и как правильно принимать извинения.

Прощеное воскресенье – четвертое и последнее из воскресений подготовки к Великому посту в православии. В этот день все верующие просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой и чистым сердцем.

«Последнее воскресенье перед Великим постом имеет два названия – Воспоминание Адамова изгнания и Прощеное воскресенье. Когда-то Адам лишился рая, нарушив заповедь поста, воздержания, которую получил от Бога в Раю. И через это была повреждена вся человеческая природа. Так как мы отпали через нарушение поста, то через пост мы при соработничестве с Богом пытаемся восстановить свою человеческую природу», – говорит председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников.

Вторая идея православного праздника связана с шестой главой Евангелия от Матфея, которую в этот день читают на главном богослужении – божественной литургии. «Христос напоминает о духовном законе всем вступающим в пост и всем людям вообще. Евангелие гласит: как вы будете прощать согрешающих против вас, так и отец ваш небесный вам простит все», – поясняет протоиерей.

Эта заповедь, добавляет собеседник, призывает быть внимательными, чтобы ненароком не обидеть кого-то из окружающих. Но если такое уже произошло, нужно попросить прощения.

В повседневной жизни много людей, которые не входят в близкое окружение, но кого можно случайно обидеть – это касается, например, отношений между учителями и учениками, врачами и пациентами, приводит примеры священнослужитель.

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«Все мы несовершенны, поскольку все мы ошибаемся и порой делаем глупости, поступаем неправильно, Господь призывает нас быть снисходительными и великодушными к другим людям … не держать ни на кого зла, не позволять ему сжигать нас изнутри и прощать окружающих нас людей в надежде на милосердие и прощение божье», – объясняет собеседник.

День, когда извиняться легче

Если просишь прощения в праздник, а не в любой другой день, это может снять часть напряжения, и извиняться будет проще, считает семейный психолог Нина Кулиныч. Поэтому, если есть чувство вины, то Прощеное воскресенье очень хорошо использовать как повод для разговора.

«Наверное, стоит (просить прощения), потому что это создает некий внутренний покой. Но не потому, что праздник, а потому что есть внутренняя потребность. Надо взять на себя ответственность за то, что я не галочку ставлю, а делаю это осознанно», – говорит Кулиныч.

Иногда люди просят прощения просто отдавая дань традиции или потому, что так делают все. Психолог согласна, что это может вызывать дискомфорт и раздражение.

В этом случае, когда чувствуется неискренность извинений, необязательно просить прощения в ответ, усиливая тем самым дискомфорт от ситуации. Но и в шутку переводить разговор тоже не стоит — возможно, у человека потребность извиниться есть на самом деле, но он не смог сделать это естественно, откровенно и выбрал неудачную форму.

Лучше всего ответить так, чтобы не оттолкнуть, не обидеть человека, но и не вступить с ним в нежелательный диалог.

Как отвечать на просьбы о прощении

По словам священника, в ответ на слова извинения в Прощеное воскресенье правильнее всего будет ответить «Бог простит, и вы меня простите».

С такой формулировкой согласна и психолог. Если в ответ на извинения, пусть даже те, которые не кажутся искренними, ответить «Бог простит», то это даст собеседнику понять, что ты не вправе его судить, а можешь лишь принять его вместе с теми или иными поступками, заключила собеседница.