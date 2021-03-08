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Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: Лобачев Владимир / CC BY-SA 4.0

Масленица для славян была не только временем привлечения благополучия, но и своеобразным тренингом семейных отношений — холостые присматривали невест, а молодожены знакомились с новыми родственниками. Удивительно, но с пользой следовать «расписанию» предков можно и сейчас.

Раньше вся жизнь людей была связана с тем, уродится ли урожай и продолжится ли род. Поэтому в Масленицу старались задобрить духов и умерших предков, которые жили в земле и помогали взрастить урожай. Для этого, например, пекли поминальную еду — блины, и первый из них, как раз должны были отдавать нищим, чтобы те помянули покойных. А в надежде на продолжение рода устраивали смотрины и различные семейные посиделки.

В XVIII веке церковь сделала древний языческий праздник частью православной культуры, назвав его Сырной седмицей — неделей подготовки к Великому посту (православным в это время полагается сокращать количество мяса в рационе и просить прощения в воскресенье).

Дата Масленицы совпадает с церковным календарем, ежегодно меняясь в зависимости от даты Пасхи, которую отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. В 2021 году Масленица будет с 8 по 14 марта. 

Что делать в дни Масленицы

Пройти «тренинг семейного счастья» от древних славян легко и современникам. Считалось, что четкое исполнение масленичного «расписания» гарантирует успех. 

Так, все хозяйственные дела полагалось делать в первую часть недели — с понедельника по среду, это называли Узкой Масленицей. А вторую часть — Широкую Масленицу — следовало проводить в веселье и общении. Каждый день недели нес свою функцию.

Узкая Масленица

Понедельник — Встреча. Достаточно хлопотный день, потому что нужно было все подготовить: сделать чучело, построить снежные городки. Хозяйки начинали печь блины. Первый, как и положено, отдавали нищим на помин покойников.

В этот день и в наши дни стоит уделить время домашним делам — испечь блинов, сделать уборку. 

Также стоит вспомнить такую примету — если на Масленицу избавиться от старых вещей, то будут обновки. Это хороший повод очистить шкафы от того, что уже давно не носится. Место освободится, и можно смело закупаться вещами для наступающей весны.

Вторник — Заигрыш. «Весна ассоциируется с энергией цветения, зарождения новой жизни, засевание полей семенами. Олицетворяет знакомства, отношения. Во вторник приняты заигрывания, знакомства парней и девушек для завязывания отношений», — сказала Sibnet.ru психолог-таролог Элена Гамаюн.

Если наши предки в этот день знакомились во время катаний на санях и других уличных забав, то сейчас можно приглядеться к окружающим и в этот день сделать первый шаг — пригласить понравившуюся девушку в кафе или в кино. Или устроить большую вечеринку с друзьями, где каждый приведет свободных незнакомых парней и девушек.

В этот день славяне также устраивали смотрины невест и сватались. Так что вторник уместен и для первого знакомства с родителями.

Среда — Лакомка. Именно в этот день мужчины шли к теще на блины. Мама жены должна была показать зятю свое расположение, всячески его задабривая. 

Есть даже примета — если угощение зятю понравится, то и год пройдет в мире и любви. Это вполне логично, так как наладить общение невозможно без выражения уважения и расположения, показать которые легче всего накрытым ужином.

И сейчас праздничный стол и добрые беседы пойдут на пользу укреплению отношений молодой семьи со старшим поколением.

Широкая Масленица

Четверг — Разгул, или Широкий. С этого дня начинаются масштабные гуляния — кулачные бои, штурмы снежного городка, катания на лошадях.

«В древности считалось, что кто не празднует Масленицу, тот не будет отдыхать в течении всего года, будет уставать и много работать. Празднованию Масленицы уделялось большое значение, это и народные гуляния, и вкушение жирной пищи перед Великим постом», — говорит Гамаюн.

В этой примете также содержится важный урок. Чтобы хорошо работать, надо уметь правильно отдыхать, и давать себе возможность сбрасывать психологическое напряжение в безобидных развлечениях, вместо того, чтобы ссориться с близкими.

Для этого дня подойдут любые активные развлечения — лыжи, сноуборд и другие активные зимние занятия, можно покидать снежки или устроить танцевальную вечеринку, пойти в караоке, или попрыгать на батутах. Главное, весело провести вечер. Отдых должен быть активным, чтобы разгрузить голову.

Пятница — Тещины вечерки. Зять приглашал тещу на ответный визит и сам пек угощение. Мама жены могла прийти вместе с подругами и родственниками.

Любой женщине приятно, если за ней поухаживает мужчина. Поэтому сейчас такое приглашение для тещи станет важным жестом, а возможно, и сильно удивит. Но точно поможет укрепить семейные узы.

Суббота — Золовкины посиделки. Невестка в этот день приглашала сестру мужа и других родных, подруг для общения.

Отличный день для девичника. Можно собраться с родственницами и подругами и устроить гадание на блинных начинках. В блины надо завернуть разные компоненты, а затем каждая возьмет угощение с общей тарелки. Какая начинка попадется, та и покажет судьбу.

  • кислая — связывалась с возможными бедами;
  • сладкая — к любви и достатку;
  • соленая — к горю и слезам;
  • острая — к неожиданным приключениям;
  • пресная — год будет скучный;
  • фасолинка — достаток и прибыль;
  • колечко — сватовство.

Воскресенье — Проводы. Еще этот день называют Прощеным воскресеньем. Психолог считает, что этот день как нельзя лучше подходит для избавления от груза души. Тем более, что в христианской традиции во время Масленицы приветствуется прощение обид и примирение родственников.

Поскольку сам праздник предписывает просить прощения, то не требуется искать повод, переступать через страх быть непонятым, чтобы начать откровенный разговор — повиниться, избавиться от недосказанности, постараться понять собеседника и забыть обиды.

С этим днем связана примета про сон  — уснуть в Прощенное воскресенье обязательно надо до полуночи, тогда по утрам всегда будешь легко просыпаться. Сейчас трудно объяснить, почему заснуть рано нужно именно в этот день, но со временем засыпания согласятся многие сомнологи — они советуют ложиться спать всегда в одно время и лучше до полуночи, чтобы  примерно с 23.00 начиналась фаза глубоко сна, во время которой происходит восстановление организма.

Финалом всей недели становится сожжение чучела. В этот день в огонь бросали блины и прощались с Масленицей. Можно добавить к древней традиции современную психологическую технику — своеобразный ритуал очищения. 

Описать на бумаге плохие жизненные аспекты, от которых хочется избавиться. Сжечь листок дома в глубокой посуде, а пепел развеять на улице или кинуть записку в общий костер Масленицы.

Тема: Масленица
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
Пятый день Масленицы: Тещины вечерки
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Отношения #Религия #Праздник #Оракул
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