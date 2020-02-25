Карантин помешал поиску китайских инвесторов для проектов на Байкале

Поиск потенциальных инвесторов из Китая для проектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань» в Бурятии пришлось приостановить из-за карантина по коронавирусу. Работу по привлечению новых резидентов начнут сразу после снятия карантина, сообщил генеральный директор «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ) Леонид Петухов.

«Байкальскую гавань» основали в 2007 году. Изначально она была подведомственно федеральному Минэкономразвития. На момент создания ОЭЗ там зарегистрировались 12 резидентов. Но ни один из них так и не начал работу. Через 10 лет федеральное ведомство передало управление ОЭЗ республике, после чего местные власти расторгли договоры со всеми резидентами и начали поиск новых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Уберут ли мусор с берегов Байкала?

«Интерес есть. Очень много китайских инвесторов. Но у нас по всей Азии сейчас в связи с ситуацией с коронавирусом есть "стоп" по всем направлениям — сейчас даже нельзя пересекать границу. Как только карантин снимут, мы сразу этот проект опять возобновим», — цитирует ТАССПетухова.

По его словам, из-за предыдущего неудачного опыта китайских бизнесменов в «Байкальской гавани» теперь приходится переубеждать других инвесторов. Но кроме предпринимателей из КНР, большой интерес к Байкалу проявляют компании из Республики Корея. «Почему-то считают, что эта зона возле Байкала является их исторической родиной. У нас есть пара инвесторов из этой страны», — сказал Петухов.