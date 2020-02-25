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Власти Хакасии привлекут полмиллиарда на создание IT-парка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Хакасии ищут инвесторов для создания технопарка IT-направленности, на проект планируют привлечь до 500 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает правительство региона.

Это будет отдельно стоящее здание площадью от 5 тысяч квадратных метров на земельном участке 1,5 гектаров с площадью застройки не менее 2 тысяч квадратных метров на гектар.

Согласно концепции создания и функционирования технопарка, в IT-центре будут размещаться резиденты и необходимая инфраструктура, в том числе data-центр, переговорные комнаты, конференц-зал, серверная комната, столовая, спортзал и прочее.

Правительство республики готово предоставить в аренду инвесторам земельный участок для реализации проекта. Возможная сумма поддержки со стороны федерального бюджета может составить до 500 миллионов рублей, софинансирование со стороны инвестора — 20% от стоимости проекта. Заявки будут принимать до 28 февраля.

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