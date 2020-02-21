Новосибирск побил рекорд по выдаче ипотеки

Жители Новосибирской области в декабре взяли в ипотеку на сумму 8,5 миллиарда рублей, это исторический рекорд по ежемесячной выдаче жилищного кредита, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

В декабре 2019 года жители Новосибирской области взяли ипотечные кредиты на сумму 8,5 миллиарда рублей. Это исторический максимум ежемесячной выдачи ипотеки для региона. Объемы выросли вслед за снижением стоимости жилищных кредитов с 10,6% в апреле до 9,1% в декабре. В целом за 2019 год банки выдали жителям региона 32 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 67 миллиардов рублей.

С июня прошлого года Банк России уже шесть раз снижал ключевую ставку. Это стало основной причиной для снижения стоимости ипотеки. Вторым фактором выступила конкуренция, это следует из данных ежеквартального опроса банков в Новосибирской области об условиях кредитования.

Банки продолжают борьбу за качественных заемщиков на фоне снижения ставок, вводят новые конкурентные кредитные продукты. По данным опроса банков Новосибирской области, в первом полугодии 2020 года 39% банков планируют смягчать условия получения кредитов для ипотечных заемщиков.

В четвертом квартале 2019 года, по данным опроса банков, у жителей региона увеличилась потребность в рефинансировании ипотечных кредитов.

«При этом некоторые банки отметили снижение спроса на перекредитование ипотеки в связи с введением ипотечных каникул. В целом по стране во втором полугодии 2019 года в топ-30 ипотечных банков поступило больше 15 тысяч требований о предоставлении ипотечных каникул. Из тех, что уже рассмотрены банками, 63% удовлетворены», — сказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Механизм ипотечных каникул заработал 31 июля 2019 года. С этого момента ипотечный заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, имеет право на срок до шести месяцев приостановить или снизить выплаты по кредиту на единственное жилье.