Замдиректора клиники Мешалкина отпустили под подписку о невыезде

Следователи изменили меру пресечения для замдиректора клиники Мешалкина и известного кардиохирурга Евгения Покушалова с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщил Sibnet.ru адвокат Николай Украинцев.

#Громкое дело Расследование хищений в Центре Мешалкина. СПРАВКА

Покушалова задержали в феврале прошлого года, его подозревают по статьям, которые квалифицируются как тяжкие — 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и 174 УК РФ (отмывание денег, полученных преступным путем).

Сначала суд избрал для замруководителя меру пресечения в виде заключения под стражу, учитывая тяжесть предполагаемых преступлений. Однако 15 апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест, но запретил Покушалову пользоваться всеми видами связи, включая интернет, общаться с кем-либо кроме родственников, адвокатов и следователей.

«Теперь у него мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Меру пресечения изменяет следователь самостоятельно. Мы решение следствия приветствуем, Евгению Анатольевичу надо дать возможность трудиться», — сказал Украинцев.

Евгений Покушалов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором поблагодарил всех за поддержку и написал, что хочет дальше работать в медицине, а также не собирается уезжать за рубеж.

В июне силовики задержали экс-главу клиники Мешалкина Александра Караськова и его супругу Ирину Бойцову, занимавшую пост заместителя директора центра по организационно-клинической работе. Они также подозреваются в причастности к преступлениям, связанных с хищениями 1,3 миллиарда рублей.