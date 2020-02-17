Крапивинскую ГЭС в Кузбассе достроят

Правительство Кузбасса и РусГидро договорились за пять лет достроить Крапивинскую ГЭС, возведение которой было прекращено в 1989 году, сообщила пресс-служба областной администрации.

Строительство Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томи у поселка Зеленогорский началось в 1976 году. Гидроузел был спроектирован для улучшения качества воды в реке, сильно загрязненной промышленными стоками. Работы остановились в 1989 году, когда было готово 50%, из-за проблем с финансированием и экологических протестов.

«Крапивинский гидроузел позволит решить ряд экологических проблем Кузбасса. Объект даст возможность контролировать паводки на Томи и при этом сделает реку снова полноводной. Ввод гидроузла улучшит водоснабжение городов. Плюс к этому — появится экологически чистый источник электроэнергии, гидроэлектростанция», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

По планам на завершение возведения гидроузла потребуется пять лет с даты возобновления строительства. Мощность станции будет увеличена до 345 МВт. Ожидается, что среднегодовая выработка Крапивинской ГЭС, на которой будут установлены три гидроагрегата мощностью 115 МВт каждый, составит более 2 миллиардов кВт/ч. Окончательная стоимость проекта будет определена позже.