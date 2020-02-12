Airbus представил самый необычный пассажирский самолет

Концерн Airbus представил новейший прототип пассажирского самолета Maveric с корпусом в виде крыла. Модель показали на авиасалоне в Сингапуре после серии секретных испытаний.

Единственный экземпляр исполняет роль демонстрационной модели и нужен «для оценки жизнеспособности и безопасности проекта», пояснил исполнительный вице-президент по проектированию Airbus Жан-Брайс Дюмон, передает Bloomberg.

Длина прототипа всего два метра, а ширина — чуть больше трех метров. Два двигателя расположены сзади корпуса. Специалисты уже отметили революционный дизайн новинки, который напоминает самолеты, построенные по схеме «летающее крыло».

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Airbus сейчас тестирует новые конструкции, чтобы найти способ эффективного сокращения трат топлива. По предварительным расчетам, схема с корпусом-крылом позволит сократить расходы топлива на 20%.