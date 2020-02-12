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Airbus представил самый необычный пассажирский самолет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © airbus.com

Концерн Airbus представил новейший прототип пассажирского самолета Maveric с корпусом в виде крыла. Модель показали на авиасалоне в Сингапуре после серии секретных испытаний.

Единственный экземпляр исполняет роль демонстрационной модели и нужен «для оценки жизнеспособности и безопасности проекта», пояснил исполнительный вице-президент по проектированию Airbus Жан-Брайс Дюмон, передает Bloomberg.

Длина прототипа всего два метра, а ширина — чуть больше трех метров. Два двигателя расположены сзади корпуса. Специалисты уже отметили революционный дизайн новинки, который напоминает самолеты, построенные по схеме «летающее крыло».

Airbus сейчас тестирует новые конструкции, чтобы найти способ эффективного сокращения трат топлива. По предварительным расчетам, схема с корпусом-крылом позволит сократить расходы топлива на 20%.

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