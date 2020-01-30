Молодежный активист и депутат Новосибирска «поссорились» из-за Элджея

Член молодежного парламента Новосибирской области Андрей Шамалев обратился в прокуратуру после заявления депутата горсовета от КПРФ Сергея Сухорукова о необходимости проверки текстов рэпера Элджея.

Тексты уроженца Новосибирска рэпера Элджея называют аморальными не в первый раз. В прошлом году православные активисты обращались в прокуратуру с требованием отменить его концерт. Их возмутила, в том числе такая строчка: «люди, как мишени в тире. Они такие тупые…». Но концерт 8 марта все равно состоялся.

В этом году против концерта рэпера 8 марта в Новосибирске выступил депутат горсовета от КПРФ Сергей Сухоруков. Он потребовал у прокуратуры проверить содержание песен, соответствует ли оно нормам «морали и нравственности».

«Я бы назвал этот случай с Элджеем олицетворением всего беспорядка, который творится в нашем депутатском корпусе. Факты говорят сами за себя — вместо того, чтоб защищать права граждан, депутат пытается эти права у них отобрать, пытаясь ввести цензуру. Цензура — первый шаг к репрессиям. Сегодня они пытаются запретить нам слушать музыку, которая нам нравится, а завтра они начнут ограничивать нас во всех остальных правах, которые гарантирует нам конституция», — написал «ВКонтакте» Шамалев.

Он написал обращение в прокуратуру, в нем он попросил органы проверить адекватность и профпригодность депутата Сухорукова. По мнению члена молодежного парламента, депутат должен заниматься более актуальными проблемами города, а не исполнителями музыки.

Элджей с 2014 года начал записывать альбомы, совместный трек с Feduk принёс ему всероссийскую славу. Он женат на телеведущей и блогере Анастасии Ивлеевой.