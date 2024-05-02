Блогер Елена Блиновская начала процедуру банкротства, в ближайшее время она намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с соответствующим заявлением.

Согласно данным ведомства, ИП Блиновская Елена Олеговна уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением должника о признании себя банкротом, пишет «Российская газета».

Кредиторами Блиновской указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ. По закону, у «королевы марафонов» есть 15 дней для обращения в суд, после чего будет вынесено решение.

Супругам Блиновским предъявлено обвинение в легализации более 700 миллионов рублей, скрытых от налогов. Сама Блиновская сначала находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий ее перевели в СИЗО.

Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, он получил меру пресечения, не связанную с лишением свободы.