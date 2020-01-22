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Главе Бурятии пожаловались на искусственный рост цен на жилье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Бурятии пожаловался главе региона на искусственный рост цен на жилье из-за программы «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Но правительство республики не может вмешиваться в регулировании цен на рынке, ответил глава региона Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях во вторник.

«В связи с повышенным спросом на жилье из-за сниженной ставки по ипотеке застройщики резко подняли цены на новостройки, вслед за ними взлетели цены на вторичное жилье. Может ли правительство Бурятии вмешаться и приостановить рост цен, который искусственно создается?» — задал вопрос житель республики в социальной сети.

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По его словам, двухкомнатная квартира в Улан-Удэ сейчас стоит 3 миллиона рублей, а в 2019 году за эти деньги можно было приобрести трехкомнатную. «Ведь нет тогда смысла в льготной ставке, если цены так резко поднялись, в плюсе только застройщики, жители снова будут переплачивать», — возмутился пользователь соцсети.

Цыденов назвал вопрос актуальным, но объяснил, что напрямую вмешаться и остановить рост цен правительство не может, хотя удорожание недвижимости создает проблемы и для госструктур, «потому что мы выкупаем на вторичном рынке жилье для детей-сирот».

«И с учетом того, что стали много покупать, цены поползли вверх, и в том числе ложится нагрузка на бюджет… Надеюсь, что с увеличением объемов строительства цены не будут так расти... Прямого государственного регулирования цен для частных застройщиков нет, и повлиять мы на это, к сожалению, не можем», — резюмировал руководитель региона.

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

GammiPluh

Если не брать во внимание что он находится при исполнении ни чего тут такого нет, каждый раз заливаю...