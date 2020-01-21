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Льготная ипотека в Бурятии грозит ростом цен на жилье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Банки назвали спрос на жилье по программе «Дальневосточная ипотека» по льготной ставке 2% ажиотажным, но ограниченное предложение может привести к росту цен на квартиры, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

«Банки называют спрос со стороны граждан высоким и даже ажиотажным. Точно можно сказать, что граждане увидели возможность получения ипотечного кредита под льготные 2% годовых и пользуются ей. Сейчас нет недостатка в числе поступающих заявок», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

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Наибольший спрос наблюдается в Приморье, Якутии, Хабаровском крае, Бурятии, Приамурье и на Сахалине. При этом сложностью первого этапа реализации ипотеки может стать рост цен на жилье. Это следствие ограниченного предложения на рынке недвижимости.

«Ситуация находится на контроле Минвостокразвития и полпредства. Решение здесь может быть предложено совместно с субъектами и застройщиками по увеличению строительства в регионах. У субъектов есть возможность сделать для застройщиков участие в ипотеке привлекательным, предоставив им определенные преференции при предоставлении участков, подведении инфраструктуры и другие меры», — сообщили в пресс-службе министерства.

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...