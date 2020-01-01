Гектар земли за Байкалом получат все желающие в России

Жители России и участники программы по переселению соотечественников с 1 августа 2020 года могут подать заявки на получение «Дальневосточного гектара» в Бурятии и Забайкалье. Раньше такая возможность была только у жителей этих регионов.

В Забайкалье под программу отдали 19,7 миллиона гектаров, в Бурятии —13,8 миллиона гектаров. При этом, в республике действуют ограничения на раздачу земли.

Так, получить гектар в центральной экологической зоне Байкала, в пригородах Улан-Удэ и Северобайкальска, в сакральных местах и в приграничных территориях, нельзя.

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С начала действия программы для местных жителей (с 1 февраля 2019 года) в Бурятии подали заявления на получение земли более 3 тысяч человек, в Забайкалье — более 6 тысяч. Получившие бесплатный гектар жители двух регионов порой строят экзотические планы.

Например фермер Иван Галецкий планирует заняться сразу двумя направлениями — разводить калифорнийских кроликов и выращивать овощи без почвы — на гидропонике.

«Буду выращивать овощи без почвы, в бассейн идут только натуральные добавки, никаких химикатов или удобрений. Теплицу можно сделать даже круглогодичной», — цитирует Галецкого пресс-служба правительства Бурятии. Часть овощей он будет поставлять на внутренний рынок Бурятии, а часть – на корм кроликам. В планах – освоение пушнины.