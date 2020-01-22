Мишустин назвал важнейшие задачи нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе первого заседания кабмина в новом составе назвал основные направления работы правительства, в первую очередь, как можно скорее приступить к выполнению задач, поставленных президентом в ходе послания Федеральному собранию.

«Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование», — приводит РБК слова Мишустина. Все это называется повышением уровня жизни людей, отметил он.

По словам премьера, необходимо добиться увеличения роста экономики. Он пояснил, что без этого невозможно достичь результатов в социальной сфере. «Считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл», — добавил он.

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Мишустин также заявил, что необходимо более активно реализовывать нацпроекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время.

Лишившийся должности первого вице-премьера министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания заявил, что план реализации нацпроектов нужно скорректировать с учетом новой постановки задач.

Указы о назначении новых вице-премьеров и министров президент Владимир Путин подписал 21 января. Глава государства назвал новый состав кабмина очень сбалансированным.