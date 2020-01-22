Объявлен состав нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин представил на встрече в Кремле президенту РФ Владимиру Путину состав нового правительства. Глава государства отметил, что состав российского правительства получился «очень сбалансированным».

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», — сказал президент.

Полный список нового правительства

Премьер-министр:



Михаил Мишустин

Первый вице-премьер:



Андрей Белоусов

Вице-премьеры:

Дмитрий Григоренко

Виктория Абрамченко

Юрий Трутнев

Юрий Борисов

Татьяна Голикова

Алексей Оверчук

Марат Хуснуллин

Дмитрий Чернышенко

Министры:

труда и соцзащиты — Антон Котяков

просвещения — Сергей Кравцов

сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев

транспорта — Евгений Дитрих

юстиции — Константин Чуйченко

здравоохранения — Михаил Мурашко

иностранных дел — Сергей Лавров

обороны — Сергей Шойгу

экономического развития — Максим Решетников

финансов — Антон Силуанов

культуры — Ольга Любимова

промышленности и торговли — Денис Мантуров

внутренних дел — Владимир Колокольцев

науки и высшего образования — Валерий Фальков

энергетики — Александр Новак

спорта — Олег Матыцин

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

МЧС — Евгений Зиничев

по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов

природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

строительства и ЖКХ — Владимир Якушев

Из прежнего состава правительства свои посты сохранили Антон Силуанов, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Евгений Дитрих, Владимир Колокольцев, Владимир Якушев, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов, Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Патрушев.