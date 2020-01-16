Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин

Президент России Владимир Путин поразил всех, неожиданно отправив в отставку все российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Не меньшее удивление вызвал и выбор кандидатуры на пост премьера — руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Путин вечером в среду внес в Госдуму кандидатуру Мишустина. И уже в четверг в 14.00 по Москве в российском парламенте начнется рассмотрение этого вопроса. Эксперты не сомневаются, что решение депутатов будет положительным.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что знает Мишустина с 1999 года, как профессионала в области финансов, который «с нуля создал высокотехнологичную ФНС с использованием современных технологий и цифровой экономики». «Профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и как человек, который хорошо знает региональную специфику», — сказал спикер журналистам.

Мишустин беспартийный, но о его полной поддержке заявила «Единая Россия». «Партия поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Уверены, что фракция "Единой России" в Госдуме также поддержит его кандидатуру на должность председателя правительства», — отметила пресс-служба единоросов.

Спец по информационным технологиям

Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт («СТАНКИН») по специальности «инженер-системотехник», в 1992 и аспирантуру этого вуза.

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С 1992 года он занимался бизнесом в сфере информационных технологий. В Международном компьютерном клубе он специализировался на «привлечении западных передовых информационных технологий» в Россию. В 1996-1998 годах был председатель этого клуба.

В 1998 году пришел в госслужбу — налоговую службу, где занимался информационными технологиями. Стал заместителем ее руководителя, потом заместителем министра по налогам и сборам. С 2004-го по 2006 год — руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Затем до 2008 года возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году Мишустин снова ушел в бизнес. Стал президент компании UFG Capital Partners, где занимался инвестиционными проектами в области высоких технологий. Одновременно был научным руководителем Института экономики недвижимости в «Высшей школе экономике».

В 2003 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России». В 2010 году стал доктором экономических наук, защитив диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

Волевой управленец и технократ

В 2010 году назначен руководителем Федеральной налоговой службы и сразу же заявил, что взаимодействие с ведомством должно стать максимально комфортным для бизнеса и граждан. По его мнению, ФНС — не карательная, а сервисная организация, которая должна помогать людям правильно платить налоги.

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Мишустин реформировал ФНС. При нем в службе начали активно внедряться инновации, современные технологии, электронные сервисы. Важнейшей вехой стал запуск автоматизированной информационной системы «Налог-3» — одна из крупнейших в мире баз данных, где собирались данные обо всех физических и юридических лицах страны.

По мнению экспертов, он превратит ФНС в одно из самых высокотехнологичных и эффективных ведомств. Российская налоговая служба признана одной из лучших мире по собираемости налогов. И сама служба, и ее руководитель — неизменно на хорошем счету и в Кремле, и Белом доме.

Эксперты отмечают его, как волевого руководителя, проводившего жесткие решения, несмотря на противодействие крупного бизнеса и госкорпорации. При этом Мишустину удавалось оставаться равноудаленным от различных политических сил и бизнес-кланов.

Благодаря своей должности, Мишустин — один самых информированных чиновников, особенно в плане денежных потоков, в том числе теневых. При этом за долгие годы работы в одном из самых влиятельных он не был замешан в коррупционных скандалах.

Выбор президента

«Это выбор президента. Это человек команды, естественно, это достаточно сильный управленец, это так. Достаточно твердый в отстаивании своих решений», — сказал «РИА Новости» директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. По его мнению, «он та твердая рука», необходимая для управления страной, когда «национальные проекты буксуют».

С Точеновым солидарен первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Он охарактеризовал Мишустина как «человека высочайшего профессионализма, сильного организатора». «С точки зрения дисциплины исполнения национальных проектов, я думаю, это очень удачная кандидатура», — заявил он ТАСС.

Положительно кандидатуру Мишустина оценили даже западные СМИ. «Выдвижение кандидатуры Мишустина, возглавлявшего с 2010 года Федеральную налоговую службу, было неожиданным. Но у него репутация эффективного менеджера», — отметило в своем комментарии французское агентство AFP.