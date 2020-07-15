Трансгендеры в России останутся без свадеб и детей

Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, запрещающий заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто ранее сменил пол, сообщила глава временной комиссии СовФеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина.

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей», — цитирует ТАСС Мизулину.

Изменения, по ее словам, обусловлены новыми конституционными положениями. В частности, речь идет о поправке в Конституцию, защищающей институт брака как союз мужчины и женщины. В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает новую формулировку статьи.

«Брак — добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, государственная регистрация заключения которого производится органами записи актов гражданского состояния». Статья 14 кодекса дополняется положением о запрете брака между лицами одного пола.