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Путин «обнулил» собственные президентские сроки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

По действующему закону одному и тому же лицу нельзя более двух раз быть президентом России. Утвержденная Путиным поправка предусматривает, что данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений в Конституции.

Тем самым Путин «обнулил» самому себе президентские сроки, что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в России в 2024 году и в 2030 году, не нарушая закон «О выборах президента РФ».

Закон также вводит новые требования к президенту — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом.

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