НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Опубликован обновленный текст Конституции России

Источник:
РИА Новости
258 5
Фото: © Sibnet.ru

Текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками, принятыми в результате общероссийского голосования, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе.

Всего в Конституцию внесены 206 поправок. Ключевые из них касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.

Усиливаются полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова «подряд». Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.

Сам президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Государственный совет России. Одним из изменений, предложенных Путиным, стал запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для отдельных должностных лиц, включая главу государства.

Конституция отныне налагает запрет на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Соответствующее ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.

Основной закон

Основной закон теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решение международных органов, если они противоречат основному закону.

#Россия
Кремль ответил на иностранную критику поправок к Конституции

Кроме того, теперь в основном законе говорится о доступной и качественной медицине, а также о том, что «государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Идея внесения изменений в основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, «в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие». Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.

Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.

Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).

Тема: Конституционная реформа Путина
Кремль ответил на иностранную критику поправок к Конституции
Озвучен процент голосов «за» поправки по Сибири
Омичка пожаловалась на свою бабушку из-за голосования по поправкам
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
смотреть все
Политика #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал в Россию мигрантов
•
Опубликован обновленный текст Конституции России
•
ВОЗ усомнилась в возможности второй волны пандемии
•
Козак заявил об отсутствии подвижек на переговорах с Украиной
Подробности
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
От авто до ювелирки: коронавирус вошел в моду
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Базы отдыха открылись в Забайкалье
Сибирь 04.07.2020 07:29
Строитель в Забайкалье пригрозил «оторвать головешку» журналисту
Сибирь 03.07.2020 19:42
Лесной пожар в Приангарье ликвидировали с помощью взрыва. ВИДЕО
Сибирь 03.07.2020 19:19
Кузбасс разрешил въезд жителям шести городов России
Сибирь 03.07.2020 18:30
Самое популярное
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
4229
Два региона Сибири попали в самые неблагополучные по энцефалиту
3598
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
3539
Microsoft выпустила антивирус для Linux
3133
Обсуждение (5)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал в Россию мигрантов
•
Опубликован обновленный текст Конституции России
•
ВОЗ усомнилась в возможности второй волны пандемии
•
Козак заявил об отсутствии подвижек на переговорах с Украиной
Подробности
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
От авто до ювелирки: коронавирус вошел в моду
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

xarakire

Посадить Ефремова вмести с адвокатом, пускай сидят на пару!

Voland2

На эту конституцию власть и раньше плевала с высокой башни... Что то изменилось?

Danilon

Сказал бы проще: "живым из этого кресла я не слезу!" Всё же свои, всё понимаем.

Danilon

Стадию формирования ? Сколько же эта стадия длиться будет ? Ещё 20 лет ? Как у Роберта Мугабе ? Нет,...

Uynachalnica

ЦитатаПосле крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени,...